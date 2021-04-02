تركت السويد لتساعد ضحايا سنجار.. كورونا يغيّب الطبيبة نمام غفوري

أربيل (كوردستان 24)- توفيت يوم الخميس، الطبيبة والناشطة الانسانية نمام غفوري متاثرة بمضاعفات اصابتها بفيروس كورونا.

وتنحدر نمام غفوري من قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل، هاجرت مع اهلها الى ايران بعد ثورة ايلول الكوردية ومن هناك هاجرت الى السويد ودرست الطب البشري.

وحين هاجم تنظيم داعش منطقة سنجار عام 2014، عادت الى العراق لتقديم المساعدة الطبية والانسانية لذوي الضحايا والنازحين وخصوصا النساء والأطفال. وقضت غفوري سبع سنوات في سنجار وهي تقدم المساعدة للنازحين.

اسست نمام غفوري منظمة انسانية لتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الصراعات والنزاعات وخصوصا اهالي سنجار من الإيزيديين.

سوار احمد