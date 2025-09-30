برلمان إقليم كوردستان يستعدُّ لعقد أولى جلساته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير الإعلام في برلمان إقليم كوردستان، سامان أحمد، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لعقد أولى جلسات البرلمان.

وقال أحمد في تصريحٍ لـ كوردستان 24: عندما تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق، سيتم إجراء الاستعدادات من خلال ديوان برلمان كوردستان، ولا تستغرق الاستعدادات الفنية سوى ساعات عديدة.

وأشار إلى أن الجلسة الأولى من الدورة السادسة لبرلمان كوردستان لا تزال مفتوحة، والجلسة القادمة ستكون استكمالًا للجلسة التي سبقتها، وسيتم تحديد رئاسة البرلمان.

وفقًا للمادة 48 من قانون انتخابات برلمان كوردستان، ينتخب البرلمان في جلسته الأولى وبالتصويت السري المباشر، رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا عامًا بالأغلبية المطلقة.

واليوم الثلاثاء، ترأس الرئيس مسعود بارزاني، اجتماعاً رفيع المستوى بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في مصيف صلاح الدين.

وبحسب مصدر مطّلع؛ فإن الاجتماع كان إيجابياً وناقش تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان، إلى جانب الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وعدة مواضيع أخرى.

وقال المصدر المقرّب من الديمقراطي الكوردستاني لـ كوردستان24، إن هناك تقارباً جيداً في وجهات النظر بين الجانبين، لا سيما في مسألة تشكيل الحكومة، وكخطوة أولى خلال الأسبوعين المقبلين، سيستأنف برلمان كوردستان عمله ونشاطاته، ومن ثم تكتمل باقي الخطوات.

من جانبه، أوضح مصدرٌ في الاتحاد الوطني أن "الاجتماع ناقش تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب، وكان إيجابيًا، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات أخرى بين الجانبين".