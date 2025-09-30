مصدرٌ في المالية الاتحادية: صرف رواتب آب مرهون باستلام 120 مليار دينار من الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد بأن مصدراً في وزارة المالية الاتحادية كشف أن الأخيرة ستبدأ بإجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر آب، حال إرسال الإقليم قريباً مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية إلى الوزارة.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يمثل الشرط الأساسي لاستكمال الإجراءات المالية وصرف الرواتب في الوقت المحدد.

ومن المقرر أن يتم يوم غدٍ الأربعاء بدء توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز الماضي عبر مشروع "حسابي".

يأتي ذلك، بعد إيداع المالية الاتحادية مبلغ ( 956،928،000،000 ) في حساب مالية كوردستان عن رواتب موظفي الإقليم لـ شهر تموز الماضي.

وكانت وزير المالية الاتحادية، طيف سامي، أصدرت، الثلاثاء 30 أيلول 2025، أمراً بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من إعلان حكومة إقليم كوردستان عن إيداع مبلغ 120 مليار دينار من إيرادات كوردستان غير النفطية لشهر تموز 2025، في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.