تقاربٌ في الرؤى بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني حول تشكيل الحكومة

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً رفيع المستوى بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في مصيف صلاح الدين.

وبحسب مصدر مطّلع؛ فإن الاجتماع كان إيجابياً وناقش تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان، إلى جانب الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وعدة مواضيع أخرى.

وقال المصدر المقرّب من الديمقراطي الكوردستاني لـ كوردستان24، إن هناك تقارباً جيداً في وجهات النظر بين الجانبين، لا سيما في مسألة تشكيل الحكومة، وكخطوة أولى خلال الأسبوعين المقبلين، سيستأنف برلمان كوردستان عمله ونشاطاته، ومن ثم تكتمل باقي الخطوات.

من جانبه، أوضح مصدرٌ في الاتحاد الوطني أن "الاجتماع ناقش تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب، وكان إيجابيًا، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات أخرى بين الجانبين".

وضمّ وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كل من: نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني نائبا رئيس الحزب، وهوشيار زيباري عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للحزب، أما وفد الاتحاد الوطني فضمّ بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني، وقوباد طالباني ودرباز كوسرت رسول.