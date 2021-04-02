رئيس حكومة إقليم كوردستان ينعى رحيل القاضي محمد العريبي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 2 نيسان (أبريل) 2021، بوفاة القاضي العراقي محمد العريبي الذي كان أحد أبرز القضاة الذين ساهموا في الاقتصاص القانوني بحق مقترفي جرائم الأنفال، مشيداً بمكانته القانونية والقضائية المتميزة.

وفيما يلي نص برقية النعي:

إلى عائلة القاضي محمد العريبي المحترمة

تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة، وإذ ننعى هذا القاضي الجليل، نستذكر باعتزاز أداءه في محاكمة من تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا بجرائم الأنفال وغيرها من الجرائم البشعة بحق العراقيين، والاقتصاص منهم على ما اقترفوه، تاركاَ بذلك بصمة واضحة وأثراً طيباً وذكراً نبيلاً في سعيه لإحقاق العدالة.

وبهذا المصاب الأليم، أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة القاضي محمد العريبي، وكذلك إلى المؤسسة القضائية في العراق وإقليم كوردستان، سائلين المولى جلّ في علاه أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه وزملائه وجميع محبيه الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2 نيسان (أبريل) 2021