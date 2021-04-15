النزاهة تستقدم محافظ كركوك وعدد من المسؤولين بتهمة الإضرار بالمال العام

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ كركوك وعددٍ من مديري الأقسام في ديوان المحافظة على خلفيَّة ارتكاب مخالفات.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ان "القضاء أصدر أمر استقدام لمحافظ كركوك وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة وهم كلٌّ من : مديري أقسام العقود الحكوميَّة والتخطيط العام والهندسة، فضلاً عن مدير قسم الحسابات السابق"، لافتةً إلى أن "أمر الاستقدام صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ شابت بعض أعمال الصيانة والتأثيث في المحافظة".

وتابعت الدائرة أن "أمر الاستقدام الصادر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات كان لمخالفاتٍ في تأثيث بناية المحافظة الجديدة وصالات الانتظار وإيصال الكهرباء".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز فيها.

سوار احمد