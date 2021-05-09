بالفيديو | متظاهرون يحاصرون القنصلية الإيرانية احتجاجاً على اغتيال ناشط في كربلاء

أربيل (كوردستان 24)- حاصر عشرات المتظاهرين الغاضبين مساء الأحد مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء واضرموا النيران في جدارها الخارجي.

وتجمع المتظاهرون الغاضبون خارج مبنى القنصلية الإيرانية، وأحرقوا نقطة للشرطة قرب المحيط الخارجي قبل أن تفرقهم قوات مكافحة الشغب.

وأظهرت لقطات مصوّرة ارتفاع ألسنة اللهب من الإطارات المشتعلة قرب جدار القنصلية. وقال محتجون إن قوات مكافحة الشغب فرقتهم بالقوة.

وجاء ذلك بعد ساعات من اغتيال الناشط المدني البارز إيهاب جواد الوزني برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة كربلاء.

وسبق أن أدانت القنصلية الإيرانية حادثة اغتيال الوزني واعتبرها عملاً إرهابياً.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية وللنظام السياسي في العراق. ولوح بعضهم بالأعلام الوطنية ورفعوا شعارات تطالب برحيل النخبة الحاكمة.