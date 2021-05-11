البيشمركة تصد هجوماً شنه داعش في محيط كرميان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 مساء الثلاثاء بأن قوات البيشمركة صدت هجوماً شنه عناصر داعش في محيط منطقة كرميان.

وشُن الهجوم تحديداً في المنطقة الفاصلة بين قوات البيشمركة والقوات العراقية ضمن ما بات يعرف بمناطق الفراغ الأمني ضمن المناطق المتنازع عليها.

وقال مراسلنا إن قوات البيشمركة صدت هجوم داعش في محيط قضاء كفري، مشيراً إلى استشهاد أحد منتسبي البيشمركة.

وهذا أحدث هجوم تعرضي يشنه مسلحو داعش في المناطق الواقعة في محيط محافظة ديالى والمناطق الفاصلة بينها وبين حدود إقليم كوردستان.

وسبق أن شن داعش سلسلة هجمات على قوات الأمن والمدنيين في تلك المناطق، وهو ما دفع حكومة إقليم كوردستان لمطالبة بغداد بتفعيل التعاون الأمني المشترك.