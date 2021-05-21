الأمم المتحدة: نعمل بالشراكة مع أربيل وبغداد لتوثيق طالبي اللجوء

أربيل (كوردستان 24)- أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة الأمم المتحدة في العراق عن أسفها، للحادثة التي أقدم فيها طالب لجوء إيراني على إضرام النار في جسده خارج مدخل مجمع الأمم المتحدة في أربيل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابته بحروق بالغة.

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنها تشعر "بالحزن إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الثلاثاء عندما أضرم طالب لجوء إيراني النار في نفسه خارج مدخل مجمع الأمم المتحدة في أربيل في إقليم كوردستان العراق".

وجاء في البيان "وقد استجابت الفرق الطبية التابعة للأمم المتحدة بالإسعافات الأولية ونقلت طالب اللجوء إلى مستشفى الطوارئ في أربيل حيث يتلقى الآن العلاج الطبي".

وأضافت المفوضية في بيانها الذي صدر الخميس، أنها تتابع عن كثب مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى الحالة الصحية لطالب اللجوء.

وطالب اللجوء هو كوردي إيراني الجنسية كان قد أضرم النار بنفسه أمام عدد من الصحفيين دون أن يحرك أي منهم ساكناً لإنقاذه وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكوردي.

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين إنها تعمل بـ"الشراكة مع حكومة إقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية في العراق للمساعدة في توفير التسجيل والتوثيق للاجئين وطالبي اللجوء، وفقاً للقانون الإنساني الدولي ووفقا للمعاير القانونية للاجئين".

وتوفر المفوضية للاجئين وطالبي اللجوء الأكثر حاجة في العراق وإقليم كوردستان، بغض النظر عن الجنسية، خدمات الحماية والمساعدة القانونية والمساعدة النقدية، من خلال أسلوب إيصال الخدمات الشامل للمجتمعات المحلية يتم توفير المياه والكهرباء.

كما تدعم المفوضية الحكومة التي توفر رعاية صحية مجانية من خلال المستشفيات والعيادات التي تديرها الدولة كما توفر سبيل الوصول إلى التعليم، بحسب البيان.