وزير خارجية بريطانيا في أربيل للقاء رئيس إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في وقت لاحق من الأربعاء زيارة إلى إقليم كوردستان وذلك بعد ختام جولته في بغداد.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن وزير الخارجية البريطاني سيجتمع مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لبحث العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش كذلك آخر المستجدات في العراق والمنطقة.

ووصل دومينيك راب إلى بغداد يوم الثلاثاء في زيارة رسمية التقى خلالها مع كل من رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.

والتقى الوزير فور وصوله إلى العاصمة بغداد بنظيره العراقي فؤاد حسين.

وأكد وزير الخارجية البريطاني خلال اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين دعم بلاده لأمن العراق واستقراره، كذلك أعرب عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.