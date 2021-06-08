لندن تبدي لبغداد دعمها لفرض القانون و"انتخابات تشرين" تتطلع لمراقبة دولية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الثلاثاء إن بلاده تدعم مساعي العراق في فرض "سيادة القانون".

تصريحات راب نقلها بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة العراقية بعد لقاء جمعه ببغداد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني قوله إن المملكة المتحدة تجدد دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة "في فرض سيادة القانون والاستقرار".

وأضاف أن بلاده تدعم ذلك دور الإقليمي "المتنامي" للعراق في خفض حدة الصراعات "وتغليب منطق الحكمة بدلاً من النزاعات المستمرة".

وذكر مكتب الكاظمي أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء "على أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الانتخابات القادمة".

ودعا الكاظمي إلى تعزيز عمل مفوضية الانتخابات ورفدها بمراقبين دوليين.

كانت الحكومة قد قررت العام الماضي إجراء انتخابات عامة في السادس من حزيران يونيو 2021، أي قبل عام تقريباً من موعدها الأصلي.

وبعد اقتراح المفوضية تأجيلها إلى بضعة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت للتجهيز، حددت الحكومة 10 من تشرين الأول أكتوبر موعداً لإجرائها.

والانتخابات المبكرة من المطالب الأساسية للمحتجين الذين نظموا مظاهرات أواخر عام 2019 وقُتل فيها المئات على أيدي قوات الأمن والفصائل المسلحة.

وبعد استقالة سلفه عادل عبد المهدي تحت ضغط الاحتجاجات، اختار البرلمان الكاظمي في مايو أيار لرئاسة حكومة مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات المبكرة.