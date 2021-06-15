سیاسة

"منعطف مهم".. مسرور بارزاني يعلن التوصل لاتفاق مالي مع بغداد بـ"أثر رجعي"

تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً
author_image Kurdistan24 اربیل
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کوردستان مسرور بارزاني مصطفى الكاظمي العراق كوردستان مستحقات مالية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بـ"أثر رجعي".

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً".

وأضاف "ويسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

وكتب أيضاً "خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".

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