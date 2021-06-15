"منعطف مهم".. مسرور بارزاني يعلن التوصل لاتفاق مالي مع بغداد بـ"أثر رجعي"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مالي مع بغداد يقضي بإرسال المستحقات المالية إلى الإقليم بـ"أثر رجعي".

وقال مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً".

تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي @MAKadhimi في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً.



ويسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) June 15, 2021

وأضاف "ويسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".

وكتب أيضاً "خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها".