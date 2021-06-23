حكومة إقليم كوردستان ترصد 2.5 مليار دينار لمواجهة الجفاف

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات الأربعاء إن حكومة إقليم كوردستان رصدت 2.5 مليار دينار لمواجهة موجة الجفاف التي تضرب الإقليم.

وخُصص المبلغ بتوجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ضمن خطوة أولى تهدف لتأمين مياه الشرب للمواطنين في المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن المبلغ رُصد على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (100) المنعقد في 21 من نيسان أبريل 2021.

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ويواجه إقليم كوردستان موجة جفاف مع تراجع مناسيب الأنهار والسدود والمياه الجوفية، بعد أن انخفض معدل تساقط الأمطار هذا العام على نحو غير مسبوق منذ عقود.

وتعقدت آثار الجفاف في عموم العراق أكثر بعد أن قررت تركيا ملء سد عملاق على نهر الفرات، في الوقت الذي يتدفق فيه نحو 70 بالمئة من موارد المياه العراقية من دول مجاورة. ويحظى نهرا دجلة والفرات اللذان توجد منابعهما في تركيا، بأهمية خاصة.