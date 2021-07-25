كوردستان تقرر توزيع الرواتب بالكامل وترهن استمرارها بالتزام بغداد بوعودها

أربيل (كوردستان 24)- عقد المجلس الاقتصادي الأعلى في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 25 تموز (يوليو) 2021، اجتماعه تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وجرت في الاجتماع، مناقشة الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لمعالجة الوضع المالي وتأمين الرواتب لمن يتقاضونها في إقليم كوردستان.

وتم التأكيد على أن الحكومة بذلت قصارى جهدها لتأمين الرواتب منذ بداية الأزمة المالية إثر تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً، وقد تم صرف ما متاح لديها من رواتب. وبعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية حول تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وبعد إرسال 200 مليار دينار، بدأت حكومة الإقليم استعداداتها لتوزيع الرواتب بالكامل اعتباراً من اليوم، وإذا واصلت الحكومة الاتحادية إرسال المستحقات المالية للإقليم، فإن حكومة الإقليم ستوزعها في موعدها المحدد وبالكامل.

وفي الاجتماع أيضاً، تمت الإشارة إلى أن لإعادة تنظيم عملية جمع الإيرادات الداخلية العامل الإيجابي في تأمين الرواتب بالكامل.