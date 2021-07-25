إقليم كوردستان يلامس "اللون الأحمر" بأعلى حصيلة لإصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية 2178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن الإصابات توزعت في معظم المناطق، وهو أعلى معدل يسجله إقليم كوردستان منذ تفشي الوباء العام الماضي.

وبهذا الرقم يكون العدد الكلي لعدد الإصابات بالوباء قد وصل إلى أكثر من 214 ألف إصابة بضمنها 192 ألف حالة شفاء لغاية الآن.

وتوفي في الفترة نفسها 14 شخصاً ليرتفع إجمالي الوفيات منذ آذار مارس 2020 إلى 4689 حالة وفاة، وفق أحدث تقرير لوزارة الصحة.