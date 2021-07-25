صحة وبیئة

إقليم كوردستان يلامس "اللون الأحمر" بأعلى حصيلة لإصابات كورونا

بهذا الرقم يكون العدد الكلي لعدد الإصابات بالوباء قد وصل إلى أكثر من 214 ألف إصابة
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية 2178 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن الإصابات توزعت في معظم المناطق، وهو أعلى معدل يسجله إقليم كوردستان منذ تفشي الوباء العام الماضي.

وبهذا الرقم يكون العدد الكلي لعدد الإصابات بالوباء قد وصل إلى أكثر من 214 ألف إصابة بضمنها 192 ألف حالة شفاء لغاية الآن.

وتوفي في الفترة نفسها 14 شخصاً ليرتفع إجمالي الوفيات منذ آذار مارس 2020 إلى 4689 حالة وفاة، وفق أحدث تقرير لوزارة الصحة.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
Slemani   Halabja   Erbil
99.7FM
Kirkuk   Duhok
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف