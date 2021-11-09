سیاسة

البابا يُدين "الهجوم الإرهابي المُشين" على الكاظمي

author_image سوار أحمد
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
العراق بابا الفاتيكان محاولة الاغتيال مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- دان البابا فرنسيس الثلاثاء "الهجوم الإرهابي المُشين" الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة مفخخة في مقره في بغداد لكنه نجا منه.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في برقية أُعلنت في بيان نشره الكرسي الرسولي الثلاثاء "بعد الهجوم على مقرّ إقامتكم، يوكلني قداسة البابا فرنسيس بنقل تعاطفه عبر الصلاة لكم ولعائلتكم وللجرحى".

وأضاف بارولين في البرقية أن البابا الذي قام بزيارة تاريخية للعراق في آذار/مارس، يُدين "الهجوم الإرهابي المشين" ويصلّي لكي "يتحلّى الشعب العراقي بالحكمة والقوة لمتابعة مسيرة السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي".

وندّد المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وايران ومجلس الأمن الدولي، بمحاولة اغتيال الكاظمي التي لم تتبنّاها أي جهة وسط تصاعد التوترات بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت الشهر الماضي.

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