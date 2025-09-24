الجيش الإسرائيلي: مسيّرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن مسيّرة اطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية (جنوب) ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم اثنان في حال "الخطر"، وفق ما أفاد مسعفون.

وقال الجيش في بيان "سقطت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من اليمن في منطقة إيلات، تم تنفيذ محاولات لاعتراضها، وتعمل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة".

وأفادت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء بأن طواقمها نقلت "خمسة مصابين بجروح ناجمة عن شظايا ... بينهم اثنان في حالة خطيرة".

يتبع..