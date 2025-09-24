الرئيس الإيراني يؤكد أمام الأمم المتحدة أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء من على منبر الأمم المتحدة أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، رافضاً اتهامات الدول الغربية على هذا الصعيد.

وقال بزشكيان في نيويورك "أعلن هنا، مرة جديدة، أمام هذه الجمعية، أن إيران لم تسع أبداً ولن تسعى إلى صنع قنبلة نووية. لا نريد أسلحة نووية".

ولفت إلى أن "إسرائيل تهدّد السلم والاستقرار في المنطقة لكن إيران هي التي تعاقَب".

لطالما شدّدت الجمهورية الإسلامية على أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، مشيرة إلى فتوى بهذا الصدد أصدرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كما أن الاستخبارات الأمريكية لم تخلص إلى أن طهران اتّخذت قرار صنع سلاح نووي.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية نظراً إلى أنشطتها النووية المتقدّمة، وتعتقد أنها قادرة على تحويل الجهود سريعاً إلى بناء قنبلة في حال قرّرت ذلك.

في نهاية الأسبوع الماضي، أقر مجلس الأمن الدولي بمبادرة من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، في إطار تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في العام 2015. ويصبح ذلك سارياً اعتباراً من السبت.

والثلاثاء، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، من دون أي يسفر اللقاء عن أي تقدّم حقيقي، واكتفى المجتمعون بالاتفاق على مواصلة الحوار.

ووجّه بزشكيان انتقادات للأوروبيين، وشدّد على أن عدم تعاون إيران يأتي رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الدولي الذي أبرم مع إيران في العام 2015 حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية "خطة العمل الشاملة المشتركة".

واتّهم بزشكيان الترويكا الأوروبية بأنها شاهدة "زور" على الاتفاق وقال إنها اعتبرت "جهود إيران الصادقة غير كافية".

واعتبر أن ذلك كان بهدف نسف خطة العمل الشاملة المشتركة التي كانت هذه الدول أول من اعتبرها إنجازاً.

في الجمعية العامة أبرز بزشكيان صور أشخاص قتلوا بضربات شنّتها إسرائيل في إيران، أوقعت أكثر من ألف قتيل، وفق طهران.

وشنت إسرائيل في حزيران/يونيو هجوماً واسع النطاق على منشآت عسكرية ونووية ومواقع مدنية في الجمهورية الإسلامية التي ردت بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية. وخلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تدخلت واشنطن إلى جانب حليفتها إسرائيل، وقصفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.

وقال بزشكيان "لقد شنّ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هجمات جوية على المدن والمنازل والبنى التحتية في البلاد، في وقت كانت طهران تخطو خطوات نحو المفاوضات الدبلوماسية"، معتبراً أن هذه الضربات تمثل "خيانة كبرى للدبلوماسية وتقويضاً لجهود إحلال الاستقرار والسلام".