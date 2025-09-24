هوراماني: إيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية في حساب المالية الاتحادية غداً

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الثلاثي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط يمثل خطوة إيجابية نحو حل الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد.

وأضاف هوراماني في مقابلة مع كوردستان24، أن 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية سيتم إيداعها في حساب وزارة المالية الاتحادية صباح يوم غد الخميس، مشيراً إلى أن وفد حكومة إقليم كوردستان كان دائماً يدخل الاجتماعات مع وفد الحكومة الاتحادية حاملاً الوثائق اللازمة.

وأكد المتحدث أن هذا الاتفاق قد يكون بداية جيدة لحل المشكلات بين الطرفين، مشدداً على أنه لم يتبق أي إشكال أمام استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة لعام 2026 ستطلب الموازنة وليست الرواتب.

وأشار هوراماني إلى أن قائمة رواتب الأشهر المقبلة جاهزة، معرباً عن أمله في صرفها في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أنه إذا التزمت الحكومة العراقية بقرارها فلن يحدث أي قصور في دفع الرواتب.

كما أوضح أن الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان واضحة، وأن معظم المشاريع في التشكيلة الحكومية التاسعة تم تنفيذها بالكامل، وتم تغطيتها من خلال هذه الإيرادات.