صحة وبیئة

ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات بالحمى النزفية في العراق

هناك ارتفاع نسبي بمعدل الإصابات خلال العام الجاري
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق الحمى النزفية العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة عن حصيلة حالات الوفيات والإصابات بالحمى النزفية التي سجلت في محافظات عديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للصحفيين إن المراكز الصحية في عموم البلاد سجلت لغاية الآن ثماني وفيات نصفها في محافظة ذي قار.

وأضاف أنه تم تسجيل 40 إصابة بالحمى النزفية.

وتابع "هناك ارتفاع نسبي بمعدل الإصابات خلال العام الجاري".

والحمى النزفية مرض فيروسي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالفيروس.

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