صحة أربيل تسجل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الصحة العامة في أربيل اليوم السبت تسجيل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية لطفل رضيع.

وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد في تصريح لكوردستان 24، إن مستشفى الأطفال استقبل رضيعاً بعمر عامين ونصف العام يُشتبه بإصابته بمرض الحمى النزفية.

وأشار إلى أن أطباء مستشفى رابرين للأطفال اشتبهوا بإصابة الطفل بالمرض، وقد أخذوا منه عينات الدم وأرسلوها إلى المختبر العام للتأكيد من ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم أمس تسجيل ثماني وفيات وأكثر من 40 إصابة بالحمى النزفية في عموم المحافظات، نصفها في ذي قار.