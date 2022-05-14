سیاسة

"بحاجة إلى مشاورات".. تأجيل التصويت على قانون الأمن الغذائي في العراق

"بناء على طلب بعض الكتل النيابية"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق قانون الأمن الغذائي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

أربيل (كوردستان 24)- قرر البرلمان العراقي في وقت متأخر من الليل تأجيل التصويت على قانون الأمن الغذائي لأنه "بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وبحسب بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان وتلقت كوردستان 24 نسخة منه، فقد تقرر تأجيل جلسة السبت "بناء على طلب بعض الكتل النيابية".

وذكر البرلمان أن إرجاء التصويت جاء نظراً لحاجة المشروع "للمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وللحاجة إلى مزيد من الوقت".

ويوم أمس، حدد البرلمان اليوم السبت موعداً للتصويت على مشروع القانون وفق ما جاء في جدول أعماله الذي تضمن أيضاً مناقشة قضية الأحداث الجارية في قضاء سنجار.

 

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