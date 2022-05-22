العراق يعطل الدوام غداً بسبب "العاصفة التاسعة"

أربيل (كوردستان 24)- قررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول عاصفة رملية إلى البلاد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان إن العطلة ستشمل المؤسسات الرسمية عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بسبب سوء الأحوال الجوية ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق.

وقبل ذلك، قررت وزارة التربية تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية إلى اليوم الذي يليه بسبب العاصفة.

وهذه تاسع عاصفة رملية تضرب العراق خلال شهرين.

ولن تشمل هذه العطلة إقليم كوردستان.

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