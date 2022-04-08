نصائح وقائية لا غنى عنها في ظل العاصفة الترابية
أربيل (كوردستان 24)- تشهد مناطق عديدة من إقليم كوردستان عاصفة ترابية حادة أُدخل على إثرها المئات إلى المستشفيات بعد تعرضهم لاختناق وضيق تنفس.
وفيما يلي نصائح عامة للمواطنين للتعامل مع العاصفة الترابية:
1 - إغلاق أبواب المنزل ونوافذه بإحكام لتقليل دخول الغبار.
2 - ارتداء الكمامات مع تغييرها باستمرار عند الخروج.
3- على مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي عدم الخروج إلا عند الضرورة.
4- إرجاء موعد السفر غير الضروري، وخلال السفر الضروري يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات للسيارة واتباع الإرشادات التالية.
5- الحذر من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبوب الرياح.
6- إبعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.