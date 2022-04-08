صحة وبیئة

نصائح وقائية لا غنى عنها في ظل العاصفة الترابية

الحذر من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبوب الرياح
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کوردستان عاصفة ترابية كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تشهد مناطق عديدة من إقليم كوردستان عاصفة ترابية حادة أُدخل على إثرها المئات إلى المستشفيات بعد تعرضهم لاختناق وضيق تنفس.

وفيما يلي نصائح عامة للمواطنين للتعامل مع العاصفة الترابية:

1 - إغلاق أبواب المنزل ونوافذه بإحكام لتقليل دخول الغبار.

2 - ارتداء الكمامات مع تغييرها باستمرار عند الخروج.

3- على مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي عدم الخروج إلا عند الضرورة.

4- إرجاء موعد السفر غير الضروري، وخلال السفر الضروري يتعين اتخاذ جميع الاحتياطات للسيارة واتباع الإرشادات التالية.

5- الحذر من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبوب الرياح.

6- إبعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.

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