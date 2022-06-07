سیاسة

الكاظمي: 90 بالمئة من المشاكل مع إقليم كوردستان "حُلت" و10 بالمئة ستُعالج قريباً

"الآن مطلوب من الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان الجلوس لبناء عناصر الثقة"
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي ببغداد - صورة: المكتب الإعلامي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي ببغداد - صورة: المكتب الإعلامي
کوردستان الكاظمي العراق إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء "حل" 90 بالمئة من المشاكل العالقة مع إقليم كوردستان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النسبة المتبقة لا تعدو كونها "اجتهادات واختلافات" ستُعالج قريباً.

وأضاف الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد "الآن مطلوب من الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان الجلوس لبناء عناصر الثقة وحسن الظن لكلا الفريقين للبحث عن حلول".

وكان الكاظمي يجيب على سؤال بشأن قرار المحكمة الاتحادية بشأن القطاع النفطي الخاص بإقليم كوردستان، وأضاف "من الطبيعي توجد اجتهادات عندما تكون هناك وجهات نظر متعددة".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية حكمت، وهي أعلى محكمة في العراق وحكمها ملزم"، لكنه أعرب عن تفاؤله بإيجاد "حل" لهذا الموضوع.

وتابع "نحن حلّينا 90 بالمئة من المشاكل مع الإقليم"، مبيناً أن 10 بالمئة المتبقة تمثل "اجتهادات واختلافات سنبحث عن حل لها قريباً".

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