الحمى النزفية تتخطى رقماً جديداً وكورونا يسجل حالة وفاة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية العراقية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض الحمى النزفية الذي ينتقل من الماشية إلى الإنسان، فيما تم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في عموم البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للصحفيين، إن المراكز الصحية سجلت لغاية الآن 170 إصابة بالحمى النزفية، بضمنها 31 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات قبل ثلاثة أيام عن 27 حالة وفاة من إجمالي 162 إصابة، ما يعني تسجيل 4 وفيات من ثماني إصابات منذ 11 من الشهر الجاري.

وتحاول السلطات الصحية الحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل عن طريق الماشية في وقت سجلت فيه غالبية الإصابات بمحافظة ذي قار الجنوبية.

وقبل نحو شهر واحد، أعلنت وزارة الصحة عن 12 وفاة بالمرض الذي يحدث انتقاله إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا و344 إصابة جديدة بالوباء الذي انخفضت حدته طيلة الأشهر الماضية.

وسجل العراق لغاية الآن 2330393 إصابة من بينها 25224 حالة وفاة بفيروس كورونا، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة.