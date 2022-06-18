جرح طيارين إثر تحطم طائرة وسط إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الأنباء "تسنيم" عن إصابة طياران بجروح في إيران اليوم السبت 18 حزيران (يونيو) 2022، إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-14 في وسط البلاد،

وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في منطقة أصفهان لوكالة تسنيم "تعرضت مقاتلة إف-14 لخلل فني صباح اليوم" السبت، وأضاف "هبط طيارها ومساعده بالمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج الطبي"، مشيرًا إلى أن الطائرة "تحطّمت".

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر في المنطقة، بعد تحطم طائرة إف-7 في 24 أيار/مايو، ما أدى إلى مقتل طيارين

وعانى أسطول القوات الجوية من سلسلة حوادث خلال الأعوام الماضية.

ففي شباط/فبراير 2022، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران في تحطم مقاتلة إف-5 أميركية الصنع في حي سكني بمدينة تبريز.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أفادت وسائل الاعلام الإيرانية عن تحطم مقاتلة "ميغ 29" في الشمال الغربي أيضا. وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أكد الجيش العثور على جثة الطيار.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، والصينية من طراز "إف-7".

كما يضم طائرات أمريكية الصنع من طراز "إف-4" و"إف-14"، إضافة الى طائرات فرنسية من طراز "ميراج"، تم اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في 1979.