جمعية الفنون والأدب الكوردي في كركوك تقيم حفلًا فنياً للاحتفاء بالفنانين

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أربيل (كوردستان24)- نظمت جمعية الفنون والأدب الكوردي في كركوك، بالتعاون مع مكتبة "كاريز"، كونسيرتاً (حفلاً موسيقياً) خاصاً لتكريم نخبة من الفنانين والمبدعين، وذلك في مقر مكتبة كاريز بمدينة كركوك.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الجمعة 19 حزيران 2026، أكد ستار عزيز، مدير جمعية الفنون والأدب الكوردي في كركوك، أن هذا النشاط يتجاوز كونه مجرد أمسية غنائية، قائلاً: "هذا الكونسيرت لم يكن مجرد مناسبة للموسيقى، بل كان تظاهرة فنية وثقافية استطعنا من خلالها تكريم المبدعين وتسليط الضوء على الفن كركيزة أساسية في الحياة الاجتماعية. إن تثمين دور الفنانين وخلق فرص لظهور الطاقات الشابة يعدّان من العوامل الجوهرية للحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الحركة الفنية في كركوك".

وأضاف عزيز: "الفن ليس مجرد أداة للترفيه، بل هو لغة مؤثرة لنقل الثقافة والحفاظ على الهوية ومد جسور التواصل بين الأجيال. ومن هذا المنطلق، نرى ضرورة توفير مساحات أكبر للفنانين الشباب لإيصال أصواتهم وأفكارهم والمشاركة بفاعلية في المشهد الفني والاجتماعي".

وشهد الحفل فقرة خاصة لتكريم الفنان الشاب "رامان غمبار صباح"، الذي استطاع رغم صغر سنه أن يثبت جدارته في الساحة الفنية، لا سيما بعد فوزه بالمركز الأول في برنامج (كوردستان كيدز فويس - Kurdistan Kids Voice)، وهو الإنجاز الذي ساهم في تقديمه للجمهور بشكل أوسع وكان دافعاً قوياً لاستمراره في مسيرته الإبداعية.

تضمن الكونسيرت مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية التي قُدمت في أجواء احتفالية لافتة، شهدت تفاعلاً حيوياً بين الفنانين والحضور، مما حول الفعالية من طابعها الرسمي إلى مناسبة لتعزيز التضامن الفني والروابط الاجتماعية.

وفي ختام حديثه، أشار ستار عزيز إلى مكانة مدينة كركوك التاريخية والثقافية، مؤكداً حاجة المدينة لاستمرار مثل هذه النشاطات لاحتضان المواهب الجديدة ودعم الشباب.

ولم يقتصر الحفل في نهايته على تكريم فنان بعينه، بل حمل رسالة تقدير ووفاء لجميع فناني كركوك، مشدداً على أن دعم الإبداع وتطوير الفن هما الخطوتان الأهم نحو بناء مستقبل ثقافي حيوي للمجتمع.

تقرير: گەرمیان گلی - كوردستان24