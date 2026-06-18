بغداد تتطلع للاستفادة من نموذج أربيل العمراني لمعالجة أزمات البنية التحتية والاختناقات المرورية

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صرح محافظ بغداد، عطوان العطواني، خلال مشاركته في برنامج "باسي روژ" (حدث اليوم) على شاشة قناة "كوردستان 24"، الیوم الخميس، 18 حزيران 2026، بأن العاصمة العراقية بحاجة ماسة لنقل تجارب أربيل في مجالي الخدمات والاستثمار، لمعالجة مشاكل البنية التحتية التي أرهقت المدينة لسنوات طويلة.

وأشار العطواني إلى أن هذه هي الليلة الثالثة التي يقضيها في أربيل، مؤكداً أن العديد من المشاريع الهامة في عاصمة إقليم كوردستان قد لفتت انتباهه خلال هذه الفترة، وأبرزها مشروع "الحزام الأخضر" ومشاريع الطرق السريعة التي لعبت دوراً بارزاً في تخفيف حدة الازدحامات المرورية في وسط مدينة أربيل.

وفي السياق ذاته، قال العطواني: "لا نمتلك في بغداد هذا النوع من الطرق السريعة، لذا نسعى جاهدين للاستفادة من تجربة أربيل الناجحة، لأن بغداد بحاجة ماسة لتقليل الاختناقات المرورية عبر إنشاء طرق سريعة".

ووصف محافظ بغداد زيارته إلى إقليم كوردستان واجتماعاته مع كبار المسؤولين بأنها "فرصة طيبة جداً"، كاشفاً عن لقائه بكل من رئيس إقليم كوردستان، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية. وأكد العطواني أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب الاستفادة من النماذج الناجحة في أربيل، لا سيما في قطاع الاستثمار الذي شهد نمواً ونشاطاً كبيراً ويُعد نقطة تحول حقيقية.

وبالحديث عن الوضع الخدمي في بغداد، أقرّ العطواني بأن البنية التحتية للعاصمة متهالكة وقديمة جداً، وأن المشاريع فيها بحاجة إلى تحديث وإنشاء طرق حلقية (دائرية).

كما أشار إلى وجود خمسة مشاريع كبرى قيد التنفيذ حالياً في بغداد، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في تأخر الموازنة، مما يضع عوائق أمام سير العمل. وأوضح محافظ بغداد أن العاصمة تحتاج سنوياً إلى أكثر من تريليون دينار لتتمكن من تنفيذ مشاريعها بالكامل، وخصوصاً مشاريع ترميم المنشآت القديمة وبناء المزيد من المستشفيات.

أما بخصوص مشروع "الحزام الأخضر" لبغداد، فقد كشف العطواني أن هذا المشروع مقترح منذ فترة طويلة، لكنه تأخر بسبب غياب الموازنة، مشيراً إلى أن تنفيذه في بغداد حالياً يتطلب أكثر من أربع سنوات من العمل المتواصل.