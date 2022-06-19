سیاسة

الرئيس بارزاني يشدد على ضرورة التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي

وصل الوفد العراقي الأمني والعسكري في وقت سابق من اليوم إلى أربيل
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جانب من لقاء الرئيس بارزاني مع الوفد العراقي برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله
جانب من لقاء الرئيس بارزاني مع الوفد العراقي برئاسة الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله
کوردستان العراق إقليم كوردستان البيشمركة الجيش العراقي الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيع المستوى برئاسة الفريق أول عبد الأمير يار الله، رئيس أركان الجيش العراقي.

وضم الوفد قادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والمخابرات والاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة.

ووفقاً لمقر البارزاني فقد تناول المجتمعون آخر المتغيرات الميدانية في الحرب ضد الإرهاب وحماية الأمن واستقرار المناطق المتنازع عليها والتعاون مع قوات التحالف.

وتم التأكيد على التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

ووصل الوفد العراقي الأمني والعسكري في وقت سابق من اليوم إلى أربيل لبحث جملة ملفات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية في ظل عدم تمكن الفرقاء السياسيين من تشكيل الحكومة رغم مضي ثمانية أشهر على الانتخابات.

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