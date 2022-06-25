عدّاد وفيات الحمى النزفية يرتفع وسط قفزة بمؤشر الإصابات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت ارتفاع مؤشر الإصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية بعد تسجيل حالات جديدة في عموم البلاد.

وسُجلت الحالات الجديدة في وقت تحاول فيه السلطات الصحية الحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل عن طريق الماشية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للصحفيين إن البلاد سجلت ست إصابات جديدة بالحمى النزفية بينها حالة وفاة.

ولم يذكر البدر المناطق التي سجلت الحالات الجديدة على وجه التحديد.

وسبق أن قالت السلطات العراقية إن غالبية الإصابات سُجلت في محافظة ذي قار الجنوبية.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالحمى النزفية في عموم العراق إلى 214 حالة بما في ذلك 36 وفاة، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة.

وينتقل مرض الحمى النزفية إلى الإنسان إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة.

وأقرت وزارة الصحة العراقية مراراً بضعف الإجراءات الخاصة بالحد من المرض.