أربيل (كوردستان 24)- بسبب عدم التزام منصة تويتر بالاتفاق، رئيس شركة تسيلا إيلون ماسك ينسحب من صفقة شراء تويتر بقيمة 44 مليار.

أكد محامو ماسك في رسالة نشرتها الجمعة هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية، بأن منصة تويتر لم تحترم التزاماتها الواردة في الاتفاق بين الطرفين من خلال عدم تقديم المنصة لجميع المعلومات المطلوبة بشأن عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.

وجاء في الرسالة "لم تحترم منصة تويتر الشروط المتعددة الواردة في الاتفاق ويبدو أنها قدمت معلومات خاطئة ومضللة استند اليها ماسك للدخول في اتفاقية الشراء".

في وقت سابق أكدت تويتر إن عدد الحسابات المزيفة على منصتها أقل من 5%. فيما يعتقد إيلون وفريقه أن الشبكة لا تقول الحقيقة وأن ذلك يؤثر على قيمة الشركة واستمراريتها.

في المقابل أعلن رئيس مجلس ادارة موقع تويتر بريت تايلور الجمعة أنّ الشركة "ملتزمة إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر" أمام القضاء.

يذكر أن الطرفان تعهدا بدفع تعويضات في حال إلغاء الصفقة قد تصل إلى مليار دولار في ظروف معينة.