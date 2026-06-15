مسؤول أميركي كبير: وقعنا مذكرة تفاهم مع إيران

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول أميركي كبير اليوم الاثنين 15 حزیران/یونیو 2026، أن الولايات المتحدة وقعت مذكرة تفاهم مع إيران.

وقال المسؤول في إحاطة للصحافيين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وقعوا على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

كما أضاف أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن إيران، مردفاً أن "حركة المرور بالمضيق ستشهد زيادة ملحوظة بدءاً من الآن".

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه من المرجح أن يعقد اجتماع بين رؤساء فرق التفاوض يوم الجمعة في سويسرا.

وقال عراقجي، اليوم، إن "الجولة الأولى من المفاوضات ستُعقد بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن"، حسب وسائل إعلام إيرانية.

كما أردف: "نخطط لعملية المفاوضات وتنفيذ الاتفاقية على أساس انعدام الثقة والإخلال بالالتزامات والتجارب السابقة".



المصدر: وکالات



