سیاسة

ائتلاف دولة القانون يرد على طرح للصدر: غير دستوري ولا يمكن تطبيقه

author_image سوار أحمد
العراق ائتلاف دولة القانون التيار الصدري وزير الصدر

 أربيل (كوردستان 24)- رد ائتلاف دولة القانون يوم السبت، على بيان وزير الصدر، الذي اعلن فيه عن مبادرة بعدم اشراك الكتل والأحزاب في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، واصفا اياها باستحالة التطبيق.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ما طرحه وزير الصدر لا يمكنه تطبيقه، خصوصاً انه ليس دستوري ولا قانوني، فليس هناك ما يمنع مشاركة القوى السياسية في المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة".

وأوضح موات ان "ما طرحه الصدر يعمق الازمة السياسية ولا يحلها، فلا يمكن القبول بتهميش الكتل والأحزاب السياسية التي لها قواعد شعبية وفق طلب وشروط جهة سياسية، ولهذا ما طرحه وزير الصدر لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع".

وطرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت مقترحاً اعتبره "أهم" من حل البرلمان ويتمثل بتوقيع اتفاق يشترط عدم مشاركة جميع القوى السياسية بمن فيهم الصدريون في الانتخابات.

ويشهد العراق جموداً سياسياً غير مسبوق منذ الانتخابات النيابية غير الحاسمة التي أجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021، وفاز فيها الصدريون لكنهم لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة.

ويعتصم الصدريون منذ نحو شهر أمام مجلس النواب لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، فيما يقيم الإطاريون اعتصاماً منذ 12 آب أغسطس على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء عبر الجسر المعلق في بغداد.

وطالب الصدر في 10 آب أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنه لا تملك هذه الصلاحية. ويتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية جلسة في غضون ثلاثة أيام للنظر في تلك المطالبة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف