سیاسة

اختطاف مواطنين كورديين في كركوك والعثور على جثة أحدهما منحورا

author_image سوار أحمد
کوردستان كركوك داعش اختطاف

 أربيل (كوردستان 24)- اختطف عناصر تنظيم داعش، في وقت متأخرمن ليلة أمس الأحد / الاثنين، (28 آب 2022)، على خطف اثنين من المواطنين الكورد، في كركوك، في وقت اكد فيه مصدر على انه تم العثور على جثة أحدهما منحورا.

وقال مصدر لكوردستان 24، انه "تم العثور على جثة علي كاكا علاو رضا، منحوراً في اطراف ناحية ليلان بعد اختطافه أمس من قبل داعش".

وأشار المصدر الى ان "المقتول يعمل منتسباً أمنياً".

اما الشخص المخطوف الآخر فيدعى آرام هادي رشيد،  ومصيره لا يزال مجهولا.

وقالت قوات شرطة كركوك، ان المسلحين استخدموا الدراجات النارية لتنفيذ هجمات إرهابية.

وكان مسلحون من داعش قد تسللوا يوم امس الى الطريق الحولي الرابط بين كركوك والسليمانية شرق كركوك، وقاموا باختطاف مواطنين واقتادوهما الى جهة مجهولة.

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