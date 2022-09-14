نيجيرفان بارزاني: العراق وكوردستان بحاجة إلى دعم دولي للقضاء على الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إن العراق وإقليم كوردستان لا يزالان بحاجة إلى دعم دولي للقضاء على الإرهاب.

حديث نيجيرفان بارزاني نقله بيان أصدره مكتبه بعد لقائه وفداً من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميت.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا جملة قضايا، ومنها العلاقة التي تربط ألمانيا بالعراق وإقليم كوردستان ومهام القوات الألمانية ضمن التحالف الدولي والأوضاع السياسية في العراق، كذلك تناول المجتمعون مشاكل أربيل- بغداد والأوضاع الاقتصادية ونشاط القطاع الخاص والقضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في إقليم كوردستان.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا، وأن العراق وإقليم كوردستان لا يزالان بحاجة إلى المساعدة والمساندة الدوليين من أجل القضاء على الإرهاب، ولهذا تمنى على البرلمان الألماني أن يتخذ في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل قرار تمديد مهام قوات بلده في العراق وإقليم كوردستان.

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن شكر إقليم كوردستان وتقديره للمساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية للعراق ولإقليم كوردستان، مشدداً على أن العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى المساعدات الأوروبية لتعزيز مؤسساتهما والديمقراطية وتوطيد أسس حقوق الإنسان والحريات، مبيناً أن بإمكان الأوروبيين المساعدة في هذا المجال.

وإلى جانب التعبير عن تقدير بلدهم لدور إقليم كوردستان وبطولات البيشمركة في هزيمة داعش، أعرب الوفد الألماني عن انبهاره بالتقدم والإعمار اللذين يشهدهما إقليم كوردستان، كما عبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لاستئناف عملية الإعمار والاستثمار في إقليم كوردستان بعد دحر داعش، وأكد الوفد الضيف على الصداقة والشراكة الألمانيين مع شعب العراق وإقليم كوردستان، منوهاً إلى أهمية استتباب الأمن والاستقرار في العراق.

وتطرق الجانبان إلى التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.