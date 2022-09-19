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التعليم العالي في كوردستان تحدد شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزارة التعليم العالي شروط الدراسات العليا

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان اليوم الاثنين مجموعةً من الشروط والقوانين لقبول الطلبة في الدراسات العليا 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهدف من إصدار شروطٍ محددة لقبول الطلبة في الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) هو تحقيق العدالة والشفافية في كيفية توزيع المقاعد.

وأضافت الوزارة "أننا بصدد استقدام كفاءات متخصصة لتطوير مستويات الدراسات العليا لتأهيل فئاتٍ فاعلة تعمل في القطاعين الحكومي والخاص".

وأكد البيان أن "المتقدم على الماجستير يجب أن لا يقل معدله في البكالوريوس عن 60 في المئة، والمتقدم على الدكتوراه معدله في الماجستير لا يقل عن 70 في المئة".

وتابعت الوزارة أن "شرط اللغة الإنجليزية أساس قبل مناقشة رسالتي الماجستير والدكتوراه"، مضيفةً "لكنه ليس ضمن الشروط عند تقديم اختبار القبول وأثناء الدراسة".

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