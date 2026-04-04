بريت مكغورك: المفاوضات مع طهران وصلت إلى طريق مسدود ولن نغير شروطنا

2026-04-04 04:54

أربيل (كوردستان24)-صرح بريت مكغورك، المنسق السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيت الأبيض، بأن الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد وصلت إلى "طريق مسدود".

وأوضح مكوغورك، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" (CNN) اليوم السبت، 4 نيسان 2026، أن هناك "فجوة كبيرة من عدم الثقة" بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يقف عائقاً أمام أي خطوة إيجابية لوقف الحرب، مؤكداً أن واشنطن لن تبدي أي مرونة بشأن شروطها الأساسية.

وبحسب مكوغورك، فإن الإدارة الأمريكية تصر على نقطتين رئيستين كشروط مسبقة لأي نوع من وقف إطلاق النار، وهما:

الافتتاح الكامل وغير المشروط لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

تسليم كافة مخازن اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الجهات الدولية.

تأتي تصريحات المنسق السابق للبيت الأبيض في وقت دخلت فيه الحرب أسبوعها الخامس، مع استمرار الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف القواعد الاستراتيجية في العمق الإيراني.

وأشار مكوغورك إلى أنه طالما لم تلتزم طهران بالواجبات الدولية، فإن الضغوط العسكرية والدبلوماسية ستزداد حدة ضدها، بهدف حماية استقرار المنطقة وتأمين الممرات المائية العالمية.



