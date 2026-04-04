سماع دوي انفجارات في بيروت مع الإعلان عن غارات تستهدف الضاحية الجنوبية

2026-04-04 04:39

أربيل (كوردستان24)- سُمع دوي انفجارات قوية في بيروت السبت، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن البدء بضرب "بنية تحتية لحزب الله" في العاصمة اللبنانية.

وقال مراسل وكالة فرانس برس في بيروت إنه سمع انفجارين على الأقل خلال نصف ساعة، مشيرا إلى أن أحدهما تبعه تصاعد دخان كثيف. وأعلن الجيش الإسرائيلي على تطبيق تليغرام أنه "بدأ بضرب مواقع بنية تحتية لحزب الله في بيروت".

وأفادت وسائل إعلام محلية عن تعرض الضاحية الجنوبية لغارتين جويتين.