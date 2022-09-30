100 نائب يطالبون بعقد جلسة استثنائية بشأن القصف الإيراني على كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية اليوم الجمعة إن أكثر من 100 نائب طالبوا بعقد جلسة استثنائية بشأن القصف الإيراني على إقليم كوردستان.

وتعرض إقليم كوردستان مؤخراً إلى هجوم نفذه الحرس الثوري الإيراني على مواقع تقول طهران إنها تابعة لأحزاب كوردية معارضة لها.

لكن القصف أودى بحياة 13 شخصاً بينهم حامل وطفلها، وإصابة العشرات بجروح بضمنهم مراسل كوردستان 24 سوران كامران خلال تغطيته الإعلامية.

وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي النيابية فيان دخيل على صفحتها في فيسبوك "أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل النيابية يطالبون بعقد جلسة استثنائية إثر القصف الذي تعرضت له مدن كوردستان من قبل الجانب الإيراني".

ويحق لـ50 نائباً دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، وفق الدستور العراقي.

ويقول الحرس الثوري الإيراني إنه سيواصل هجماته في إقليم كوردستان ضد الأحزاب المعارضة التي يتهمها بدعم الاحتجاجات في إيران.

ويوم أمس، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة".

وتقول بغداد إن القصف أودى بحياة عدد من المدنيين العراقيين.

وسبق أن أشارت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إلى أن الهجوم الإيراني نفذ على اربع مراحل باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الملغومة.