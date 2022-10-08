مكافحة الإرهاب تكشف تفاصيل الهجوم على "المعسكر التركي" في نينوى

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان مساء السبت عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة يتمركز فيها جنود أتراك في محافظة نينوى.

وقالت المديرية إن ثلاثة صواريخ أُطلقت في الساعة 21:00 صوب المعسكر التركي الواقع في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل، حسبما ذكرته على صفحتها في فيسبوك.

وأشارت إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الاتحادية.

وأوضحت المديرية أن الصواريخ لم تصل إلى المعسكر ولا إلى نقاط تمركز البيشمركة، بل هوت في المنطقة الفاصلة بين قريتي الفاضلية وعمرقابجي.

وأكدت أن الحادث لم يوقع أي خسائر في الأرواح.