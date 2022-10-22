هيئة الاستثمار العراقية تحسم جدلاً بشأن استقالة سها النجار

أربيل (كوردستان 24)- حسمت الهيئة الوطنية للاستثمار اليوم السبت الجدل الدائر بشأن استقالة رئيستها سها النجار، وقالت إن تلك المزاعم لا صحة لها.

وتداولت صفحات على منصات رقمية عدة، أنباء تحدثت عن استقالة النجار التي تقود هيئة الاستثمار في حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقالت الهيئة في بيان إنها تنفي "الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإعلامية عن تقديم رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق".

وأضافت أن النجّار "مستمرة في عملها ومتواجدة في العراق وأن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقلها للمعلومات".

وسبق أن أعلن أعضاء في لجنتي النزاهة والاستثمار البرلمانيتين جمع تواقيع لسحب يد النجار من رئاسة الهيئة بسبب مزاعم فساد تنفيها الحكومة بشدة.

ويقول النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي إن الفساد الموجود في الهيئة الوطنية للاستثمار "لا مثيل له"، داعياً إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني قد التقى النجار يوم أمس، وبحث معها "أهم المعوّقات" التي تواجه العملية الاستثمارية في العراق.

وشهد مجمع بسماية السكني في ضواحي بغداد مظاهرة نظمها ساكنوه احتجاجاً على انسحاب شركة "هانوا" الكورية من المشروع الذي بدأت العمل به منذ نحو عشر سنوات.