هيئة الحج العراقية: عدد المعتمرين تجاوز المئة ألف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة يوم الخميس، أن عدد المعتمرين الذين تم تفويجهم إلى الديار المقدسة تجاوز عتبة المئة ألف شخص.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "عدد المعتمرين المغادرين الى الديار المقدسة منذ بدء موسم العمرة الحالي في مطلع شهر محرم ولغاية اليوم، بلغ 100 الف و 198 معتمرا".

وأضاف، أن "المعتمرين تم تفويجهم جوا وبرا، وأن عملية نقلهم توزعت بالأعداد وكما يلي: بغداد 37631 - أربيل 8871 - النجف الأشرف 7670 - البصرة 4005 – السليمانية 714 وكركوك 262 ".

وأشار البيان، الى أن "منفذ عرعر الحدودي الذي افتتح بعد انقطاع طال 3 عقود ساهم بعبور (41045) معتمرا بالحافلات الجماعية والسيارات الشخصية".