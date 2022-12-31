التحالف يكشف حصيلة عملياته ضد "داعش" في سوريا والعراق خلال عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، السبت، عن مقتل أكثر من 600 عنصرٍ من التنظيم، واعتقال 374 آخرين، خلال عملياتٍ عسكرية نُفِّذت عام 2022 في سوريا والعراق.

وقالت المتحدثة باسم التحالف، راشيل جيفكوت، في تصريحٍ صحفي "أظهر شركاؤنا في العراق وسوريا التزاماً كبيراً لهزيمة داعش، وزادوا من عملياتهم"، محذّرةً من أن التنظيم "يستغل أية فرصة ليواصل تحركاته".

في غضون ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها نفّذت 313 عمليةً مشتركة ضد داعش في سوريا والعراق، خلال عام 2022.

ولفتت إلى أن عدد العمليات المشتركة المُنفّذة في العراق بلغت 191 عملية، أسفرت عن مقتل 220 عنصراً، والقبض على 159 آخرين.

أما مع قوات سوريا الديمقراطية فبلغ عددها 108 عملية، بينما نفّذ التحالف 14 عملية بشكلٍ منفرد، وأسفر مجموع تلك العمليات عن مقتل 466 عنصراً واعتقال 215 آخرين.