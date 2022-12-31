حكومة كوردستان تعلّق على حادثة "فتاة السليمانية"

أربيل (كوردستان 24)- نددت حكومة إقليم كوردستان، بحادثة اعتداء مجموعة شبان في محافظة السليمانية على فتاةٍ بمقتبل العمر.

واعتدت مجموعةٌ من المراهقين على فتاةٍ كانت قد حضرت إلى ساحةٍ بناحية هواني بالسليمانية، يتسابق فيها عادةً سائقو الدراجات النارية ويستعرضون فيها مهاراتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، إن الحكومة تندد وتستنكر الاعتداء على فتاةٍ صغيرة، مؤكّداً في الوقت ذاته أن حادثة مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو، يُظهِر عشرات المراهقين وهم يلاحقون فتاةً ويتلفّظون بكلماتٍ خادشة، بحسب الأصوات التي تُسمع في الفيديو.

وأضاف عادل في تصريحٍ رسمي، "هذه الحوادث غير مقبولة وحكومة إقليم كوردستان تقف ضد جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وحقوق المرأة بشكلٍ خاص.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق "مرتكبي هذه الجرائم، في أقرب وقتٍ ممكن".