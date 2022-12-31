سیاسة

حكومة كوردستان تعلّق على حادثة "فتاة السليمانية"

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان حكومة إقليم كوردستان اعتداء فتاة استعراض دراجات نارية

أربيل (كوردستان 24)- نددت حكومة إقليم كوردستان، بحادثة اعتداء مجموعة شبان في محافظة السليمانية على فتاةٍ بمقتبل العمر.

واعتدت مجموعةٌ من المراهقين على فتاةٍ كانت قد حضرت إلى ساحةٍ بناحية هواني بالسليمانية، يتسابق فيها عادةً سائقو الدراجات النارية ويستعرضون فيها مهاراتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، إن الحكومة تندد وتستنكر الاعتداء على فتاةٍ صغيرة، مؤكّداً في الوقت ذاته أن حادثة مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو، يُظهِر عشرات المراهقين وهم يلاحقون فتاةً ويتلفّظون بكلماتٍ خادشة، بحسب الأصوات التي تُسمع في الفيديو.

وأضاف عادل في تصريحٍ رسمي، "هذه الحوادث غير مقبولة وحكومة إقليم كوردستان تقف ضد جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وحقوق المرأة بشكلٍ خاص.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق "مرتكبي هذه الجرائم، في أقرب وقتٍ ممكن".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف