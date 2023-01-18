مقتل وزير الداخلية الأوكراني بتحطم مروحية في كييف

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة الأوكرانية صباح الأربعاء، مقتل 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال.

وأفادت الشرطة في بيان، "لدينا معلومات عن 16 قتيل بينهم طفلان". وأشارت أيضا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وقال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، على تلغرام "في مدينة بروفاري تحطمت مروحية قرب روضة أطفال ومبنى سكني هناك ضحايا". وأضاف "تعمل سيارات الإسعاف والشرطة وعناصر الإطفاء في موقع الحادث".

وقال مسؤولون لرويترز إن من بين القتلى طفلان وإن عشرة منهم في المستشفى.