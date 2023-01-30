أذربيجان تخلي سفارتها في إيران وتعلّق عمل بعثتها الدبلوماسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية في إيران، تزامناً مع إجلاء موظفي سفارتها التي تعرّضت لهجوم.

وقُتِل مسؤول أمن السفارة الأذربيجانية وأصيب حارسان، في هجومٍ مسلح على نقطة حراسة خارج السفارة في إيران، الجمعة الماضية، قالت الشرطة المحلية إنها ألقت القبض على مشتبه به.

ووصل إلى العاصمة باكو على متن طائرة؛ موظفو السفارة الأذربيجانية لدى طهران وأُسرِهم ونعش مسؤول الأمن أورهان عسكروف.

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وقال نائب وزير خارجية أذربيجان، خلف خلفوف، إن الهجوم الذي تعرضت له سفارة بلاده لدى طهران كان عملاً إرهابياً، مشيراً إلى أن "باكو لم تكن تتوقع حدوث مثل هذا الهجوم الذي لا يمكن قبوله".

وشدد في الوقت ذاته، على أن كل دولة مسؤولة عن تأمين السفارات الأجنبية على أراضيها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وحمّل نائب وزير الخارجية إيران المسؤولية عن الهجوم الذي وقع على سفارتها، وطالبها بإجراء "تحقيق شامل وشفاف ومعاقبة المجرمين وتحديد القوى التي تقف خلفهم".

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يأتي ذلك، بينما تتصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين بشأن طريقة معاملة إيران للأقلية الأذرية الكبيرة لديها، وبشأن قرار باكو هذا الشهر تعيين أول سفير لها على الإطلاق في إسرائيل.

وأعلنت الشرطة في طهران اعتقال شخص يُشتبه بأن له صلة بالهجوم، ودانته السلطات الإيرانية، لكنها ذكرت أنه يبدو أن دوافع المسلح كانت شخصية وليست سياسية.

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وبينما أبقت الخارجية الأذربيجانية 5 أشخاص فقط في السفارة لحماية المبنى، قالت إن إطلاق النار كان نتيجة عدم استجابة طهران لمطالباتها بتعزيز الأمن.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف اعتبر الهجوم على سفارة بلاده في إيران "عملاً إرهابياً"، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم.