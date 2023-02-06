أردوغان: تسبّب الزلزال بمقتل 912 شخصاً وانهيار 2818 مبنى في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الزلزال الذي ضرب مدن جنوبي البلاد تسبب بمقتل 912 شخصاً وإصابة 5383 آخرين، وانهيار 2818 مبنى.

وأضاف في مؤتمرٍ صحفي، أن أولويات أنقرة هي إنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض، قائلاً "نجحت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 2470 شخصاً".

وتابع "هناك 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تواصل مهامها لإنقاذ المزيد من المواطنين".

وعن المدن التي ضربها الزلزال، قال أردوغان "تعرضت مدن مرعش، هاتاي، ليلوك، كلس، أوصمانية، ملاطية، سمسور، ديار بكر، روها وأضنة".

وزاد "هذه المدن هي الأكثر تأثراً بالزلزال، وهناك مناطق أخرى أيضاً تضررت لكنها تأثيرها أقل مما هو عليه في المدن التي ذكرتها".

في غضون ذلك، أشار الرئيس التركي إلى أن 45 دولة أعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى تركيا جراء الزلزال الذي وقع فجر اليوم الاثنين.

وضرب زلزالٌ منطقة شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين، تسبب بوقوع مئات القتلى وآلاف الجرحى وانهيار مئات الأبنية في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وتُعَد هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 آب 1999 الذي تسبّب بمقتل 17 ألف شخص، وإصابة آلافٍ آخرين وتدمير هائل في الأبنية.