(عقاب 44).. إيران تستعرض قوتها بقاعدةٍ جوية تحت الأرض

أربيل (كوردستان 24)- كشفت إيران أمس الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض تحمل اسم (عقاب 44) بمساحةٍ كبيرة تستوعب طائراتٍ مقاتلة.

يأتي ذلك، بعد اسبوعٍ من هجومٍ بمسيّرات، استهدف مصنعاً عسكرياً بمدينة أصفهان الإيرانية، اتّهمت طهران إسرائيل بالضلوع فيه.

ولدى (عقاب 44) التي تعدُّ أهم قواعد القوات الجوية للجيش، القدرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيرة، بحسب رويترز.

وأشار تقريرٌ للوكالة البريطانية، إلى أن القاعدة مبنية على عمق كبير تحت الأرض وتحتوي مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وكان الجيش الإيراني كشف في مايو أيار 2022، تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض تتمركز بها طائرات مسيرة، في محاولةٍ من طهران حماية أسلحتها من ضرباتٍ إسرائيلية محتملة.

وحذّر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، من أن أي هجوم على إيران "سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44".