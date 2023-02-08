أمن

(عقاب 44).. إيران تستعرض قوتها بقاعدةٍ جوية تحت الأرض

author_image Kurdistan24 اربیل
قاعدة جوية تحت الأرض- رويترز
قاعدة جوية تحت الأرض- رويترز
إيران إسرائيل إسرائيل إيران طهران أصفهان محمد باقري

أربيل (كوردستان 24)- كشفت إيران أمس الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض تحمل اسم (عقاب 44) بمساحةٍ كبيرة تستوعب طائراتٍ مقاتلة.

يأتي ذلك، بعد اسبوعٍ من هجومٍ بمسيّرات، استهدف مصنعاً عسكرياً بمدينة أصفهان الإيرانية، اتّهمت طهران إسرائيل بالضلوع فيه.  

ولدى (عقاب 44) التي تعدُّ أهم قواعد القوات الجوية للجيش، القدرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيرة، بحسب رويترز.    

وأشار تقريرٌ للوكالة البريطانية، إلى أن القاعدة مبنية على عمق كبير تحت الأرض وتحتوي مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وكان الجيش الإيراني كشف في مايو أيار 2022، تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض تتمركز  بها طائرات مسيرة، في محاولةٍ من طهران حماية أسلحتها من ضرباتٍ إسرائيلية محتملة.

وحذّر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، من أن أي هجوم على إيران "سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف