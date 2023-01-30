مسؤولٌ أميركي يعتقد بضلوع إسرائيل في الهجوم على موقعٍ عسكري إيراني

أربيل (كوردستان 24)- كشف مسؤولٌ أميركي، الأحد، أن أسرائيل تقف "على ما يبدو" وراء هجومٍ بمسيّراتٍ جوية على مصنعٍ عسكري في إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجومٍ بثلاث مسيّراتٍ جوية وصفته بـ "الفاشل"، استهدف أحد المصانع العسكرية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

ووقع الهجوم، في وقتٍ تشهد العلاقة بين طهران والغرب توتراً بسبب ملف إيران النووي، وتزويد روسيا بالأسلحة في حربها ضد أوكرانيا، إضافةً إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة.

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وتهدد إسرائيل منذ وقتٍ طويل بتنفيذ عملٍ عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج إيران النووية أو الصاروخية، لكنها تتبع نهجاً بالإحجام عن التعليق على وقائع بعينها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، باتريك رايدر، إنه "لم تشارك أية قوات عسكرية أميركية في ضربات بإيران"، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بحسب رويترز.

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وامتنع العديد من المسؤولين الأميركيين الآخرين عن التعليق، بخلاف القول إن "واشنطن لم تلعب أي دور"، في الهجوم الذي قالت وزارة الدفاع الإيرانية إنه لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة.

ولم تحمّل طهران أية جهة مسؤولية ما وصفه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان بالهجوم "الجبان" الذي كان يستهدف إثارة "حالة من عدم الأمن" في البلاد.